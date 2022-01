Doc – Nelle tue mani, Costa Concordia o Milan-Genoa? La tv del 13 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, giovedì 13 gennaio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione della fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi: il primo è ambientato nel febbraio 2020. Doc è determinato a tenere insieme la sua squadra, che sta andando in pezzi: Giulia si trasferirà a Genova, Lorenzo forse lascerà la medicina, Gabriel è in partenza per l’Etiopia e anche Elisa non sembra più interessata al reparto. Persino Carolina non vuole saperne di Medicina Interna, con grande dispiacere del padre, il quale nel frattempo sembra non voler rinunciare ad Agnese. Ma un nuovo virus dalla Cina arriva a sconvolgere i piani… Nel secondo, a pandemia finita, le vite di tutti sono stravolte. Mentre Doc sembra intenzionato a lasciare tutto, in ospedale arriva un nuovo internista, Damiano Cesconi, e una nuova ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, giovedì 13su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione della fiction “Doc –tue”. Verranno proposti due episodi: il primo è ambientato nel febbraio 2020. Doc è determinato a tenere insieme la sua squadra, che sta andando in pezzi: Giulia si trasferirà a Genova, Lorenzo forse lascerà la medicina, Gabriel è in partenza per l’Etiopia e anche Elisa non sembra più interessata al reparto. Persino Carolina non vuole saperne di Medicina Interna, con grande dispiacere del padre, il quale nel frattempo sembra non voler rinunciare ad Agnese. Ma un nuovo virus dalla Cina arriva a sconvolgere i piani… Nel secondo, a pandemia finita, le vite di tutti sono stravolte. Mentre Doc sembra intenzionato a lasciare tutto, in ospedale arriva un nuovo internista, Damiano Cesconi, e una nuova ...

