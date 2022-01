Djokovic, non si decide nemmeno oggi. Intanto è in tabellone e trova Berrettini (Di giovedì 13 gennaio 2022) Djokovic è ancora lì. A Melbourne il ministro Hawke e il premier Morrison non hanno sciolto le riserve e non lo faranno per le prossime ore. Ma la vita tennistica va avanti e nella notte è stato ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022)è ancora lì. A Melbourne il ministro Hawke e il premier Morrison non hanno sciolto le riserve e non lo faranno per le prossime ore. Ma la vita tennistica va avanti e nella notte è stato ...

