Diffidati Napoli-Fiorentina | giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti Coppa Italia

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ci sonoprima di? Ecco chi sono gli eventualiindeidi finale di. Come capita ormai ogni anno o quasi, prima degli ottavi di finale sono annullati tutti i cartellini gialli pendenti, questo per far sì che le squadre che entrano in gioco agli ottavi non abbiano vantaggi nei confronti di chi è in gioco da diversi turni. Per questo motivo, nessun diffidato tra le fila degli azzurri e dei toscani. SportFace.