Dieci anni dopo la Rai ricorda la Costa Concordia | stasera Cronaca di una catastrofe

(Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ una giornata di dolore, di cordoglio, ma anche di bilanci. E’ una giornata in cui la Rai ha deciso dire,i fatti, quello che successe nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 in Toscana, nelle acque dell’Isola dei Giglio. Adalla tragedia, “di una” ricostruisce per la prima volta nel dettaglio gli avvenimenti di quella notte con materiale d’archivio inedito, nuove interviste e ricostruzioni filmate. Il racconto della terribile notte del 13 gennaio 2012 in cui la nave da crociera finì contro gli scogli dell’isola del Giglio, cambiando la vita di chi era a bordo e la storia della navigazione turistica. Il documentario, una coproduzione ...

ROMA. Impossibile dimenticare le responsabilità e soprattutto le vittime. "Non siamo mai sufficientemente prodighi nel ricordare il coraggio dei soccorritori, che hanno fatto un lavoro eccezionale. ...L'augurio è che a ogni naufragio segua la forza di reagire, facendo tesoro degli errori commessi e delle sconfitte patite.fa, il 13 gennaio 2012, la Costa Concordia naufragava al largo dell'Isola del Giglio, causando 32 vittime e provocando una situazione emergenziale del tutto inedita nella storia del nostro ...