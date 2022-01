Dalla Turchia: Muriqi è a un passo dal West Bromwich. E sui social sparisce la Lazio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Vedat Muriqi ad un passo dal West Bromwich. Lo riporta l’emittente turca A Sport, che si sbilancia sul futuro in Inghilterra del centravanti della Lazio, una delle grandi delusioni delle ultime due stagioni di Serie A. Approdato dal Fenerbahce, l’attaccante fu costretto a saltare i primi mesi della sua prima stagione biancoceleste per un infortunio, poi non riuscì più ad imporsi. Solo due i gol, entrambi con l’Atalanta. In ogni caso, Dalla Lazio arrivano smentite sull’esito favorevole della trattativa col WBA. Ma intanto Muriqi ha smesso di seguire il club biancoceleste sia su Instagram sia su Twitter. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Vedatad undal. Lo riporta l’emittente turca A Sport, che si sbilancia sul futuro in Inghilterra del centravanti della, una delle grandi delusioni delle ultime due stagioni di Serie A. Approdato dal Fenerbahce, l’attaccante fu costretto a saltare i primi mesi della sua prima stagione biancoceleste per un infortunio, poi non riuscì più ad imporsi. Solo due i gol, entrambi con l’Atalanta. In ogni caso,arrivano smentite sull’esito favorevole della trattativa col WBA. Ma intantoha smesso di seguire il club biancoceleste sia su Instagram sia su Twitter. SportFace.

