Covid, altro che ansiolitico: non diffondere il bollettino dei contagi avrà effetto boomerang (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Basta”, sostengono alcuni, attingendo all’ormai dilagante metafora bellica, con i bollettini giornalieri di guerra pandemica che minano il morale delle truppe e non aiutano a centrare il bersaglio. E’ vero che l’interesse odierno è rivolto alla saturazione delle terapie intensive piuttosto che al gettito dei nuovi casi di contagio, la cosiddetta incidenza, però è altrettanto vero che incidenza, ospedalizzazione in ricovero ordinario e ospedalizzazione in terapia intensiva rappresentano tre indicatori che esprimono grandezze tra loro correlate, di cui la prima alimenta le altre e le anticipa, consentendo quindi di formulare previsioni che possono essere utili proprio per fronteggiare un’emergenza. Sottrarre una di queste grandezze alla comunicazione pubblica e/o fornirne valori aggregati in più giorni non credo proprio sortirebbe un effetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Basta”, sostengono alcuni, attingendo all’ormai dilagante metafora bellica, con i bollettini giornalieri di guerra pandemica che minano il morale delle truppe e non aiutano a centrare il bersaglio. E’ vero che l’interesse odierno è rivolto alla saturazione delle terapie intensive piuttosto che al gettito dei nuovi casi dio, la cosiddetta incidenza, però è altrettanto vero che incidenza, ospedalizzazione in ricovero ordinario e ospedalizzazione in terapia intensiva rappresentano tre indicatori che esprimono grandezze tra loro correlate, di cui la prima alimenta le altre e le anticipa, consentendo quindi di formulare previsioni che possono essere utili proprio per fronteggiare un’emergenza. Sottrarre una di queste grandezze alla comunicazione pubblica e/o fornirne valori aggregati in più giorni non credo proprio sortirebbe un...

