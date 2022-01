Corriere UPS crea legame con un pitbull mentre fa le consegne, lo adotta dopo la morte della padrona (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’incontro tra postini che si avvicinano alle case per fare consegne e i cani che ci vivono che iniziano ad abbaiargli contro, è stato soggetto di tanti cartoni animati e cabaret. Ma nella realtà, postini e corrieri fanno amicizia con tanti degli animali domestici che incontrano ogni giorno mentre lavorano. La pagina Facebook UPS Dogs celebra queste amicizie con tantissime storie di questi lavoratori che non consegnano solo i pacchi, ma anche premi e giochi per i cani. La donna Corriere Katie Newhouser ama tutti i cani che incontra ogni giorno lungo il tragitto di lavoro, ma ce n’è uno in particolare al quale si è affezionata molto. Ed è stato quel legame speciale ad emergere una volta che il povero cagnolino si è ritrovato solo e senza più una casa. Katie ama i cani: ne ha 3 suoi e si diverte moltissimo ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’incontro tra postini che si avvicinano alle case per faree i cani che ci vivono che iniziano ad abbaiargli contro, è stato soggetto di tanti cartoni animati e cabaret. Ma nella realtà, postini e corrieri fanno amicizia con tanti degli animali domestici che incontrano ogni giornolavorano. La pagina Facebook UPS Dogs celebra queste amicizie con tantissime storie di questi lavoratori che non consegnano solo i pacchi, ma anche premi e giochi per i cani. La donnaKatie Newhouser ama tutti i cani che incontra ogni giorno lungo il tragitto di lavoro, ma ce n’è uno in particolare al quale si è affezionata molto. Ed è stato quelspeciale ad emergere una volta che il povero cagnolino si è ritrovato solo e senza più una casa. Katie ama i cani: ne ha 3 suoi e si diverte moltissimo ...

