Commisso | stoccata nei confronti di Vlahovic | E' cresciuto grazie alla Fiorentina | mi aspetto un pò di riconoscenza

(Di giovedì 13 gennaio 2022) In una lunga intervista rilasciata al Financial Times, il presidente dellaRoccoha parlato anche della delicata situazione relativa al mancato rinnovo di Dusan. Queste...

Poi unadopo che il progetto per un nuovo stadio è stato bloccato: 'Per competere con le ... scelto come nuovo allenatore della Fiorentina dala scorsa estate prima che il rapporto si ...ha quindi commentato l'inchiesta che coinvolge i bianconeri e alcuni altri club di Serie A:... Infine, lasulla Superlega: 'Hanno fatto il contrario di Robin Hood: rubare ai poveri per ...Nel corso di una lunga intervista al Financial Times il presidente viola ha parlato del rinnovo dell'attaccante serbo: "La Fiorentina ha permesso a Dusan di arrivare a questo punto e lui dovrebbe esse ...FIRENZE - "Dusan Vlahovic è cresciuto qui e dovrebbe essere riconoscente, qualunque cosa accada, al club che lo ha portato dove è". Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in un'intervista ...