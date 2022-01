Commisso | «Franchi cosa più schifosa mai inventata»

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo stadio Artemiodi Firenze “è lapiù ‘merdosa’ che sia mai stata. Che storia ha? Hanno vinto due campionati in 90 anni. La burocrazia mi sta facendo impazzire”. È una delle frasi forti, tra quelle che Roccoha affidato all’intervista del Financial Times, il quotidiano economico-finanziario londinese che ha riservato L'articolo

... al tema dei procuratori nel mondo del calcio, fino al Viola Park, allo stadioe alla Juventus. Argomento Vlahovic . Il Financial Times riporta che Rocco, quando si parla di dell'...non ha parole al miele per il: ' È la cosa più schifosa (il termine inglese è 'shittiest', m...osa) che sia mai stata inventata . Che storia ha? Ci hanno vinto due campionati in 90 ...Il presidente viola al Financial Times: "La cosa più schifosa che sia mai stata inventata". Dure critiche a Juventus e procuratori ...Rocco Commisso ha rilasciato un'intervista al Financial Times, nel corso della quale ha parlato anche dello storico impianto toscano della squadra gigliata.