(Di giovedì 13 gennaio 2022) L'ex sindaco di Venezia afferma di non essere contrario ai vaccini, ma non approva l'obbligo imposto dal governo, e riporta l'esempio di quei Paesi che hanno fatto una scelta diversa

Advertising

statodelsud : Cacciari: “Draghi? Sul Covid dice bugie, ma deve restare alla guida del Governo” - Pino__Merola : Cacciari: “Draghi? Sul Covid dice bugie, ma deve restare alla guida del Governo” - EmilioBerettaF1 : Cacciari: 'Draghi? Sul Covid dice falsità, ma deve restare al Governo' - Giotherockk : Cacciari: 'Draghi? Basta bugie sul Covid, ma resti a Palazzo Chigi' - - Spooky_The_Tuff : RT @neXtquotidiano: Il vaccinato (con booster) #Cacciari sostiene che Draghi dica bugie sul Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Cacciari Draghi

Il presidente del Consiglio Mariofa 'affermazioni false' sull'emergenza Covid - 19, 'ma deve restare alla guida del governo'. Lo ha dichiarato Massimo, ex sindaco di Venezia, filosofo e tra i fondatori della ...Oltre il vaccino,sul Quirinale Quanto alla prossima elezione del Presidente della Repubblica , nonostante le critiche appena mosse al Presidente, secondorimane la migliore ...L'ex sindaco di Venezia afferma di non essere contrario ai vaccini, ma non approva l'obbligo imposto dal governo, e riporta l'esempio di quei Paesi che hanno fatto una scelta diversa ...Massimo Cacciari ha appena fatto la terza dose di vaccino, "io rispetto le leggi", ma il punto è "l'irrazionalità di questa situazione. La gente non vuole ...