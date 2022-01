Arapaima | il guerriero dei fiumi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 13 gennaio 2022) I “fossili viventi” sono ancora oggi tra di noi e ciò non implica che si stia parlando necessariamente del T-rex tutto ossa di “Una notte al Museo” o di quello dei film di Spielberg. Durante un viaggio in Amazzonia nel 2018, lungo le rive del Rio Negro, ho avuto la fortuna di incontrare uno dei pesci d’acqua dolce più grandi al mondo: l’. Questa specie (gigas) risale al Miocene (23 milioni di anni fa) e presenta caratteristiche morfo-anatomiche molto antiche, come la lingua ossea dentata. È un pesce sviluppato sia in larghezza che in lunghezza e presenta una colorazione grigio argentea lungo tutto il corpo e rossastra marginalmente alle scaglie. La sua carne ha un colore rosso-arancione. Super predatore dei, si ciba di vari pesci, crostacei e anche di piccoli animali che si trovano sulla superficie dell’acqua, ...