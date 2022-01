Advertising

ferpress : Accordo #AICA-#Assogomma: gli smontagomme potranno essere certificati da #Cerisie -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo AICA

QN Motori

L'siglato dae Assogomma , reso possibile grazie alla comprovata esperienza pluridecennale di Cerisie come laboratorio prove ed alla condivisione con WDK, permette già da subito ai ...Il vicepresidente del Codacons agrigentino ha alegato alla missiva spedita e sindaco e prefetto una copia dell'sottoscritto trae Comune di Agrigento per la riparazione delle condotte ...Accordo AICA - Assogomma. Gli smontagomme potranno essere certificati in Italia da Cerisie secondo le linee guida WDK.(FERPRESS) – Roma, 13 GEN – AICA (Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature), ed Assogomma (Associazione fra le Industrie della Gomma Cavi Elettrici ed Affini) annunciano la stipula di un imp ...