Supplenze ATA: la rinuncia non comporta il depennamento dalle graduatorie (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quali conseguenze per gli aspiranti supplenti ATA che rinunciano a un incarico? Succede talvolta che ci si rende disponibili ma, per motivi vari (familiari, logistici o altri), poi non si riesca ad accettare la supplenza. Il regolamento delle Supplenze ATA, dm 430/2000, non prevede il depennamento dalle graduatorie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quali conseguenze per gli aspiranti supplenti ATA cheno a un incarico? Succede talvolta che ci si rende disponibili ma, per motivi vari (familiari, logistici o altri), poi non si riesca ad accettare la supplenza. Il regolamento delleATA, dm 430/2000, non prevede il. L'articolo .

