Sostegno, in aumento i docenti, ma il 34% non è specializzato. Il report ISTAT (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'ISTAT ha realizzato una rilevazione sull'Inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole che va ad integrare le informazioni già rilevate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'indagine si pone l'obiettivo di rilevare le risorse, le attività e gli strumenti di cui si sono dotati i singoli plessi scolastici per favorire l'inserimento scolastico degli alunni con disabilità.

