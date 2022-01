Snowboard | l’Austria domina in casa a Bad Gastein nel PSL a squadre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Primo slalom parallelo amiste della stagione per la Coppa del Mondo di. La prova è andata in scena oggi in quel di Baded ha visto esultare ancora una voltapadrona di, giànte ieri nei due PSL a livello individuale. La coppia formata da Arvid Auner e Julia Dujmovits (Austria 4) è riuscita a superare nell’ultimo atto la Russia formata da Dmitry Karlagachev e Natalia Soboleva. Podio completato da Germania 1 (Elias Huber e Ramona Theresia Hofmeister), con i teutonici che nella Small Final hanno sopravanzato Svizzera 2., l’Italia diserta in massa il PSL di BadRicordiamo che l’Italia ha disertato in massa questa tappa per prepararsi al meglio ai prossimi appuntamenti. Foto LiveMedia/Franco ...