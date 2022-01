Serie A e Asl: interviene il governo, ecco con quanti positivi si potrà giocare (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È caos totale in Serie A con il governo impegnato nella conferenza Stato-Regioni, per definire la percentuale di positivi con cui si possono giocare le partite. Un intervento importante, perché per ora regna sovrana l’incertezza, con le singole Asl ad intervenire, bloccare, mettere in quarantena ed eventualmente decidere di non far partire i calciatori. Nelle ultime settimane si è visto praticamente di tutto: dai casi Zielinski, Lobotka e Rrahmani, all’Udinese costretta a giocare quasi senza calciatori della prima squadra. Il Verona in campo con 9 positivi a casa. Serie A e Covid 19: il protocollo del governo Corriere della Sera fa il punto della situazione, sull’intervento del governo per imporre una percentuale di ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È caos totale inA con ilimpegnato nella conferenza Stato-Regioni, per definire la percentuale dicon cui si possonole partite. Un intervento importante, perché per ora regna sovrana l’incertezza, con le singole Asl ad intervenire, bloccare, mettere in quarantena ed eventualmente decidere di non far partire i calciatori. Nelle ultime settimane si è visto praticamente di tutto: dai casi Zielinski, Lobotka e Rrahmani, all’Udinese costretta aquasi senza calciatori della prima squadra. Il Verona in campo con 9a casa.A e Covid 19: il protocollo delCorriere della Sera fa il punto della situazione, sull’intervento delper imporre una percentuale di ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A HELLAS VERONA, NESSUN INTERVENTO DA ASL VENETO Squadra regolarmente in viaggio per La Spezia… - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - infoitsport : Serie A e Asl: interviene il governo, ecco con quanti positivi si potrà giocare - sportli26181512 : Covid e sport, le possibili modifiche al protocollo: Sul nuovo protocollo anti Covid da applicare al calcio e agli… -