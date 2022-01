Roma, moto travolge nonna e nipotina di 5 anni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ieri, nel tardo pomeriggio, una donna e una bimba di 5 anni sono state investite in viale Bruno Rizzieri, in zona Cinecittà Est. In realtà, a scontrarsi sono state prima un’auto, una Citroen, e una moto, una Kymco: proprio quest’ultima, a seguito dell’impatto, non è riuscita forse a fermarsi e ha travolto i due pedoni. Roma, investimento in viale Bruno Rizzieri Lo spavento è stato tanto, ma fortunatamente la bimba di 5 anni e la donna che era con lei non sono in condizioni gravi: sono state trasportate ugualmente dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, al Policlinico Umberto I per tutte le cure del caso. Sul luogo gli agenti della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano: spetterà ora ai caschi bianchi fare tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ieri, nel tardo pomeriggio, una donna e una bimba di 5sono state investite in viale Bruno Rizzieri, in zona Cinecittà Est. In realtà, a scontrarsi sono state prima un’auto, una Citroen, e una, una Kymco: proprio quest’ultima, a seguito dell’impatto, non è riuscita forse a fermarsi e ha travolto i due pedoni., investimento in viale Bruno Rizzieri Lo spavento è stato tanto, ma fortunatamente la bimba di 5e la donna che era con lei non sono in condizioni gravi: sono state trasportate ugualmente dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, al Policlinico Umberto I per tutte le cure del caso. Sul luogo gli agenti della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano: spetterà ora ai caschi bianchi fare tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica. su Il Corriere della Città.

