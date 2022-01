Raiola operato, è sotto osservazione al San Raffaele. Poi twitta: 'Controlli programmati' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono ore delicate per Mino Raiola. Il noto procuratore sportivo è ricoverato al San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Alberto Zangrillo, primario all'ospedale ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono ore delicate per Mino. Il noto procuratore sportivo è ricoverato al Sandi Milano dove è statoposto a un intervento chirurgico. Alberto Zangrillo, primario all'ospedale ...

