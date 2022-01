Pay Plug | compri ora paghi poi | arriva in Italia il servizio che ha rilanciato il commercio in Francia

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il pagamento a rate Bnpl (Buy Now Pay Later), che consiste nel frazionare in 3 o 4 parti un determinato importo senza costi aggiuntivi per il consumatore, può incrementare il fatturato di un negozio di piccole dimensioni fino al 10%. Lo afferma Pay, che ha inaugurato iline lo propone ora anche in. Nato per l’e-commerce, il pagamento ‘”Buy Now Pay Later” ha consentito ai piccoli negozi francesi di far crescere fino al 45% il carrello medio della spesa, consentendo di “fidelizzare i consumatori e intercettare nuovo pubblico”. “Fino a poco tempo fa – commenta l’amministratore delegato di PayAntoine Grimaud – la funzione di pagamento rateale era disponibile solo per le grandi aziende, con un importo di carrello medio piuttosto elevato”. Il Buy Now Pay Later” ...

Il Buy Now Pay Later" (Compri ora paghi poi), è oggi uno dei servizi più richiesti da parte di chi acquista online ...Le PMI italiane possono ora contare su un nuovo partner per offrire la rateizzazione dei pagamenti (Buy Now Pay Later) attraverso i loro e-commerce.