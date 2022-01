Pattinaggio artistico oggi, Europei 2022: orari 12 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara, ordini di entrata (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Finalmente ci siamo. Dopo le classiche due giornate di allenamenti si inizia a fare sul serio alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia), impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Europei 2022 di Pattinaggio artistico. La prima giornata di competizioni sarà inaugurata da una gara cruciale in chiave Italia, lo short program individuale maschile (inizio ore 10:50), dove il nostro Daniel Grassl cercherà di conquistare fin da subito una posizione ai piani alti della classifica per coltivare il sogno del podio. La performance dell’altoatesino è prevista alle ore 15:49 italiane. Saranno poi della partita Gabriele Frangipani, in gara alle 13:44, e Nikolaj Memola, sul ghiaccio alle 14:09. Nel pomeriggio poi, a partire dalle 17:45, andrà in scena lo short program delle coppie ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Finalmente ci siamo. Dopo le classiche due giornate di allenamenti si inizia a fare sul serio alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia), impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionatidi. La prima giornata di competizioni sarà inaugurata da unacruciale in chiave Italia, lo short program individuale maschile (inizio ore 10:50), dove il nostro Daniel Grassl cercherà di conquistare fin da subito una posizione ai piani alti della classifica per coltivare il sogno del podio. La performance dell’altoatesino è prevista alle ore 15:49 italiane. Saranno poi della partita Gabriele Frangipani, inalle 13:44, e Nikolaj Memola, sul ghiaccio alle 14:09. Nel pomeriggio poi, a partire dalle 17:45, andrà in scena lo short program delle coppie ...

