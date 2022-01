Pallamano | Qualificazioni Mondiali 2023 | Italia mai così competitiva da anni | ora serve un po’ di fortuna nel sorteggio

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il cammino della Nazionalena dimaschile nelleaiè alle porte, con gli azzurri che questo fine settimana affronteranno nell’ordine Lettonia, Isole Faroe e Lussemburgo nel gruppo 4, con due posti in palio per i play-off. La Selezione del Bel Paese non è mai statada oltre dieci, e se a spaventare i ragazzi allenati da Riccardo Trillini è soprattutto la Lettonia di Dainis Kristopans e compagni (già sconfitta un anno fa), lo stesso non si può dire per le altre due formazioni, il che rende il passaggio del turno un’impresa più che fattibile. Tuttavia, la strada che porta alla rassegna in Svezia e Polonia è ancora molto lunga e tortuosa, e dopo questa prima fase l’avversaria più temibile ...

