Palermo, sequestrate 5 tonnellate di gas a effetto serra in bombole cinesi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Palermo, 12 gen – Non esistono limiti, non esiste nulla che non si possa contraffare, manipolare. Soprattutto per la Cina. Le ultimissime conquiste della Terra del dragone sono le proprietà intellettuali e nello specifico brevetti riguardanti, tra l’altro, possibili danni per l’ambiente. In Sicilia, precisamente a Palermo dove il porto quotidianamente vede una grande attività commerciale di import ed export e dove i finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della locale Guardia di Finanza – unitamente ai funzionari della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – qualche giorno fa hanno trovato, stipate all’interno di due containers provenienti dalla Cina, bombole contenenti 5,5 tonnellate di gas fluorurati a effetto serra. Quelle bombole ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 gennaio 2022), 12 gen – Non esistono limiti, non esiste nulla che non si possa contraffare, manipolare. Soprattutto per la Cina. Le ultimissime conquiste della Terra del dragone sono le proprietà intellettuali e nello specifico brevetti riguardanti, tra l’altro, possibili danni per l’ambiente. In Sicilia, precisamente adove il porto quotidianamente vede una grande attività commerciale di import ed export e dove i finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della locale Guardia di Finanza – unitamente ai funzionari della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – qualche giorno fa hanno trovato, stipate all’interno di due containers provenienti dalla Cina,contenenti 5,5di gas fluorurati a. Quelle...

