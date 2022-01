Operazione Nautilus | i nomi degli arrestati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Sono circa 700 le pagine dell’ordinanza attraverso la quale la Dda e la Procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli hanno ricostruito in giro di affari intorno ai 5 miliardi di euro per una struttura piramidale di scommesse online, in ogni campo, dal poker alla corsa di cani, senza alcun collegamento con i Monopoli di Stato che con l’, ha portato ieri i carabinieri del comando provinciale agli ordini del colonnello Gianluca Trombetti all’esecuzione di 33 ordinanze di custodia cautelare in carcere. I provvedimenti riguardano il gruppo per il quale si ipotizza tra i vari reati il compito di affiancare nelle attività di gioco il clan dei casalesi. A capo della struttura organizzativa con dipendenti e funzione per ogni lavoratore c’è secondo il quadro accusatorio Luigi Giuseppe Cirillo, 49enne ...