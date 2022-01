Nato-Russia, un vertice in salita. Parla Stoltenberg (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non è stato facile, ma è proprio per questo che è stato così importante”. È il commento del segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, a ridosso dell’incontro tra la Nato e la delegazione della Federazione Russa, guidata dai vice ministri della Difesa, Alexander Fomin, e degli Esteri, Alexander Grushko, per discutere della situazione ucraina. Tra i punti principali dell’incontro c’era l’intimazione russa rivolta all’Alleanza di non estendere ulteriormente l’adesione alle nazioni dell’Europa orientale. Posizione nettamente rigettata dal Patto: “Gli alleati – ha detto il segretario generale – hanno riaffermato la politica della porta aperta della Nato e il diritto per ogni nazione di scegliere i propri accordi di sicurezza”. LA QUESTIONE UCRAINA Naturalmente, al centro dell’incontro c’è stata la questione Ucraina, e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non è stato facile, ma è proprio per questo che è stato così importante”. È il commento del segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens, a ridosso dell’incontro tra lae la delegazione della Federazione Russa, guidata dai vice ministri della Difesa, Alexander Fomin, e degli Esteri, Alexander Grushko, per discutere della situazione ucraina. Tra i punti principali dell’incontro c’era l’intimazione russa rivolta all’Alleanza di non estendere ulteriormente l’adesione alle nazioni dell’Europa orientale. Posizione nettamente rigettata dal Patto: “Gli alleati – ha detto il segretario generale – hanno riaffermato la politica della porta aperta dellae il diritto per ogni nazione di scegliere i propri accordi di sicurezza”. LA QUESTIONE UCRAINA Naturalmente, al centro dell’incontro c’è stata la questione Ucraina, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Nato Russia Fra Nato e Russia è dialogo tra sordi, ma pur sempre dialogo Dialogo tra sordi, ma dialogo resta. Al termine del vertice Nato - Russia oggi a Bruxelles, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg avverte sul 'rischio reale di un nuovo conflitto armato in Europa'. Ma al quartier generale brussellese, ...

Nato: "Emerse differenze significative con la Russia" "Nel corso del Consiglio Nato - Russia sono emerse differenze significative tra Mosca e gli alleati della Nato, non facili da superare. Pero' e' un segnale essere tutti seduti allo stesso tavolo a parlare di argomenti come ...

Il dialogo impossibile tra la Russia e la Nato - Pierre Haski Internazionale Le accuse alla Russia sui prezzi del gas e altre notizie interessanti Il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) Fatih Birol ha accusato la Russia di ridurre intenzionalmente per fini politici le forniture di gas verso l’Europa: «I bassi fluss ...

Ucraina, Sherman: se Russia vuole diplomazia serve de-escalation Milano, 12 gen. (askanews) - "Noi non chiuderemo la porta". Lo ha detto la vice segretaria di Stato Usa Wendy R. Sherman in una conferenza ...

