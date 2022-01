Napoli, il mercato a bilancio: le cifre di Osimhen e le plusvalenze col Lille (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Napoli costo giocatori – Tra le voci dei ricavi che hanno contribuito a un calo del fatturato del Napoli nella stagione 2020/21 – sceso a 228 milioni di euro, contro i 274,7 milioni del 2019/20 – c’è anche quella legata alle plusvalenze. Il dato sui ricavi da cessioni dei calciatori si è letteralmente dimezzato nel L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 gennaio 2022)costo giocatori – Tra le voci dei ricavi che hanno contribuito a un calo del fatturato delnella stagione 2020/21 – sceso a 228 milioni di euro, contro i 274,7 milioni del 2019/20 – c’è anche quella legata alle. Il dato sui ricavi da cessioni dei calciatori si è letteralmente dimezzato nel L'articolo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TORONTO, INSIGNE HA FIRMATO IL SUO CONTRATTO. ACCORDO PER 5 ANNI E MEZZO, LASCERA' NAPOLI A LUGLI… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport… - DenisDecorte : ?? ESCLUSIVA | Deulofeu: 'Resto all'Udinese! Milan, Napoli e mercato...' via @OneFootball. Leggilo qui: - sportli26181512 : #Governance #Notizie Napoli, il mercato a bilancio: le cifre di Osimhen e le plusvalenze col Lille: Napoli costo gi… - CalcioFinanza : Napoli, il mercato a bilancio: le cifre ufficiali dell'affare Osimhen e le plusvalenze col Lille… -