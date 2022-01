Molestie nei confronti della ex: divieto di avvicinamento per un 21enne di Benevento (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio odierno, all’esito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della 2ª Sezione della locale Squadra Mobile, competente in materia di reati sessuali, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente dalla stessa frequentati, nei confronti di un ventunenne di Benevento, ritenuto gravemente indiziato del delitto di stalking nei confronti della sua ex fidanzata, minore d’età. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio odierno, all’esito di un’attività investigativa coordinata dalla ProcuraRepubblica di, personale2ª Sezionelocale Squadra Mobile, competente in materia di reati sessuali, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa deldialla persona offesa e ai luoghi abitualmente dalla stessa frequentati, neidi un ventunenne di, ritenuto gravemente indiziato del delitto di stalking neisua ex fidanzata, minore d’età. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, su richiestaProcuraRepubblica, ...

