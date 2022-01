Mazda MX - 5 2022 | l' intramontabile spider si aggiorna

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)MX - 5, lapiù amata del mondo , ben 1,1 milioni di unità vendute, si. La sportiva è già ordinabile, arriverà in concessionaria a marzo . Disponibile in due allestimenti: ...

MX - 5, la spider più amata del mondo , ben 1,1 milioni di unità vendute, si aggiorna. La sportiva è già ordinabile, arriverà in concessionaria a marzo . Disponibile in due allestimenti: ...Parlando di sicurezza e di precisione di guida, laMX - 5introduce la tecnologia Kinematic Posture Control (KPC) che migliora le prestazioni delle sospensioni multilink posteriori. Nello ...ROMA (ITALPRESS) - La versione 2022 della Mazda MX-5, che fa il suo debutto sul mercato italiano, mantiene il carattere inconfondibile ...Mazda porta in Italia il Model Year 2022 della MX-5. La roadster più amata al mondo riceve alcuni piccoli aggiornamenti che migliorano ulteriormente il piacere di guida. Sul mercato italiano, questa v ...