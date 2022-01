Marco Tardelli, chi è il compagno di Myrta Merlino: età, moglie, Stella Pende, figli, altezza, carriera, oggi, Instagram (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dal lunedì al venerdì e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Myrta Merlino, ma conosciamo meglio il compagno Marco Tardelli! Marco Tardelli: chi è, età, carriera Marco Tardelli è nato a Careggine il 24 settembre del 1954 ed è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore, di ruolo difensore o centrocampista. Cinque volte campione d’Italia con la Juventus, con i bianconeri Tardelli ha vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA ed è diventato uno dei primi tre giocatori ad aver ottenuto questo record. Campione del mondo con la nazionale nel 1982 e nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dal lunedì al venerdì e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche, ma conosciamo meglio il: chi è, età,è nato a Careggine il 24 settembre del 1954 ed è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore, di ruolo difensore o centrocampista. Cinque volte campione d’Italia con la Juventus, con i bianconeriha vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA ed è diventato uno dei primi tre giocatori ad aver ottenuto questo record. Campione del mondo con la nazionale nel 1982 e nel ...

