Luquisha Lubamba non reagisce bene dopo aver visto una video recensione piena di critiche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Drag Race Italia è un fenomeno e su YouTube molti internauti si sono dilettati a fare video-reazioni dei singoli episodi. Fra loro anche il canale GhigoDeBrille, gestito da tre ragazz? che su Luquisha Lubamba non hanno speso delle belle parole. Le critiche (sempre legittime) in questo caso sono però sfociate in alcune cattiverie pungenti che Luquisha Lubamba ha deciso di postare sul proprio profilo Facebook. Nel dettaglio dicono: “Partiamo dal punto di vista drag: non sei una drag. Partiamo dal punto di vista persona: non sei stata la più simpatica. Partiamo dal punto di vista artistico: il mio voto è zero. Per tutto il percorso è uno“. E ancora: “Oggi siamo truccate da drag come te, quindi ti lascio immaginare il livello di professionalità che puoi avere“. E infine: ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Drag Race Italia è un fenomeno e su YouTube molti internauti si sono dilettati a fare-reazioni dei singoli episodi. Fra loro anche il canale GhigoDeBrille, gestito da tre ragazz? che sunon hanno speso delle belle parole. Le(sempre legittime) in questo caso sono però sfociate in alcune cattiverie pungenti cheha deciso di postare sul proprio profilo Facebook. Nel dettaglio dicono: “Partiamo dal punto di vista drag: non sei una drag. Partiamo dal punto di vista persona: non sei stata la più simpatica. Partiamo dal punto di vista artistico: il mio voto è zero. Per tutto il percorso è uno“. E ancora: “Oggi siamo truccate da drag come te, quindi ti lascio immaginare il livello di professionalità che puoie“. E infine: ...

Advertising

LobascioSimone : RT @mccll_: @georgecoast Luquisha Lubamba potrebbe scrivere la Naturalis Historia, ma Plinio il Vecchio non potrebbe scrivere questi versi - luquishalubamba : RT @mccll_: @georgecoast Luquisha Lubamba potrebbe scrivere la Naturalis Historia, ma Plinio il Vecchio non potrebbe scrivere questi versi - nonvieri : come luquisha lubamba è riuscita ad andare in finale? - amywithfloors : Se Michelle Visage vedesse i look di Luquisha Lubamba le verrebbe un infarto fulminante all'istante - ultrammoon : signoria valeria doppiatrice gfvip 7 assieme a myriam catania kat di euphoria stella manente luquisha lubamba il so… -