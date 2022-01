L’infinita crisi abitativa in Spagna di G D' Adda

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) (di Gabriele D’, Università degli Studi di Catania) Pochi giorni fa, Carlos e la madre settantaduenne sono stati sfrattati dal proprio appartamento nel centro di Barcellona. Non sono bastati a impedire lo sfratto né il fatto che Carlos e la madre possedevano tutti i requisiti per beneficiare della moratoria sugli sfratti approvata dal governo, né una direttiva delle Nazioni Unite che intimava la sospensione del provvedimento, né il supporto di vari movimenti sociali. Quello di Carlos e sua madre non è un caso isolato. Innegli ultimi 13 anni sono stati eseguiti oltre 700.000 sfratti, nonostante il diritto all’abitare sia garantito dall’articolo 47 della Costituzione spagnola. La precarizzazione del diritto all’abitare inaffonda le sue radici nel cosiddetto “modello spagnolo” per cui, fin dalla dittatura franchista, ...