Le Pen ci dice che Draghi fa il bene delle banche e non dei popoli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Marine Le Pen è sicura di diventare la prossima presidente della Repubblica francese, anche se le fai notare che nessun sondaggio l’ha mai data vincitrice al secondo turno delle presidenziali, e che Valérie Pécresse, candidata dei Républicains, ed Éric Zemmour, il guastafeste identitario, sono due tipi ostici da battere e la insidiano negli indici di popolarità. “E’ coerente che mi ritrovi di fronte a Emmanuel Macron al ballottaggio, perché abbiamo due progetti agli antipodi: lui è il candidato del globalismo, che è un’ideologia contraria a qualsiasi regolamentazione, io sono la candidata della nazione, che significa sovranità e protezione”, dice al Foglio la leader del Rassemblement national, prima di aggiungere: “La rottura tra l’attuale inquilino dell’Eliseo e una parte della gauche fa sì che non ci sarà un fronte repubblicano come nel 2017. Una ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Marine Le Pen è sicura di diventare la prossima presidente della Repubblica francese, anche se le fai notare che nessun sondaggio l’ha mai data vincitrice al secondo turnopresidenziali, e che Valérie Pécresse, candidata dei Républicains, ed Éric Zemmour, il guastafeste identitario, sono due tipi ostici da battere e la insidiano negli indici di popolarità. “E’ coerente che mi ritrovi di fronte a Emmanuel Macron al ballottaggio, perché abbiamo due progetti agli antipodi: lui è il candidato del globalismo, che è un’ideologia contraria a qualsiasi regolamentazione, io sono la candidata della nazione, che significa sovranità e protezione”,al Foglio la leader del Rassemblement national, prima di aggiungere: “La rottura tra l’attuale inquilino dell’Eliseo e una parte della gauche fa sì che non ci sarà un fronte repubblicano come nel 2017. Una ...

Le Pen ci dice che Draghi fa il bene delle banche e non dei popoli Il Foglio

