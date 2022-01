Incentivi - Il grande flop dei contributi sullusato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) la prova provata che gli Incentivi, quando sono simbolici oppure arrivano nel momento sbagliato, non servono a nulla. O meglio, falliscono il loro obiettivo. il caso dei bonus all'acquisto delle auto usate, introdotti alla fine di luglio 2021 con la conversione in legge del cosiddetto decreto Sostegni bis ma resi operativi, incredibilmente, solo il 28 settembre. Sul piatto il governo aveva messo ben 40 milioni di euro, poi aumentati a 45 a ottobre con il decreto fiscale, nonostante il tiraggio dei fondi, come si dice, non fosse stato proprio esaltante nelle prime settimane. Sono avanzati quasi 33 milioni. Fin dall'inizio si sapeva che questa iniziativa sarebbe terminata con l'esaurimento dei fondi sulla base del principio chi prima arriva oppure, in ogni caso, il 31 dicembre. Ebbene, l'ultimo giorno dell'anno risultavano ancora disponibili, nelle casse del ministero ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 12 gennaio 2022) la prova provata che gli, quando sono simbolici oppure arrivano nel momento sbagliato, non servono a nulla. O meglio, falliscono il loro obiettivo. il caso dei bonus all'acquisto delle auto usate, introdotti alla fine di luglio 2021 con la conversione in legge del cosiddetto decreto Sostegni bis ma resi operativi, incredibilmente, solo il 28 settembre. Sul piatto il governo aveva messo ben 40 milioni di euro, poi aumentati a 45 a ottobre con il decreto fiscale, nonostante il tiraggio dei fondi, come si dice, non fosse stato proprio esaltante nelle prime settimane. Sono avanzati quasi 33 milioni. Fin dall'inizio si sapeva che questa iniziativa sarebbe terminata con l'esaurimento dei fondi sulla base del principio chi prima arriva oppure, in ogni caso, il 31 dicembre. Ebbene, l'ultimo giorno dell'anno risultavano ancora disponibili, nelle casse del ministero ...

