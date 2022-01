Il rischio di contagiarsi in un luogo chiuso dopo 20 minuti cala del 90% (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Agi - In un luogo chiuso, il maggior rischio di contagio da Covid si gioca nei primi 20 minuti, dopo di che il virus perde il 90% della sua capacità a trasmettersi per via aerea. Oltre al tempo che passa, è emerso che sulla trasmissibilità influisce molto anche la distanza fisica e il livello di umidità presente nell'ambiente. Lo afferma uno studio del Centro di ricerca sugli aerosol dell'Università di Bristol, ribadendo che distanziamento e mascherina sono gli strumenti più efficaci per evitare la trasmissione del Covid a distanza ravvicinata. Nello specifico la ricerca ha evidenziato che la contagiosità del Sars-Cov-2 una volta nell'atmosfera, seppur in un luogo chiuso, è massima solo nei primi 5 minuti, ma poi cala fino al 90% ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Agi - In un, il maggiordi contagio da Covid si gioca nei primi 20di che il virus perde il 90% della sua capacità a trasmettersi per via aerea. Oltre al tempo che passa, è emerso che sulla trasmissibilità influisce molto anche la distanza fisica e il livello di umidità presente nell'ambiente. Lo afferma uno studio del Centro di ricerca sugli aerosol dell'Università di Bristol, ribadendo che distanziamento e mascherina sono gli strumenti più efficaci per evitare la trasmissione del Covid a distanza ravvicinata. Nello specifico la ricerca ha evidenziato che la contagiosità del Sars-Cov-2 una volta nell'atmosfera, seppur in un, è massima solo nei primi 5, ma poifino al 90% ...

