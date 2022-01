Il Quebec vara una tassa per i no vax | pesano troppo sul sistema sanitario

Advertising

'Stiamo lavorando su un contributo salute per gli adulti che rifiutano di vaccinarsi', ha detto in conferenza stampa il premier del Quebec, Francois Legault, sottolineando che i no vax sono il 10% della popolazione ma occupano il 50% delle terapie intensive. Il Quebec ha annunciato il varo di una legge per imporre una "tassa sanitaria" ai residenti che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid-19 per motivi non medici. La seconda provincia più popolosa del Canada.