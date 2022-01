Il 16 gennaio open day in Emilia-Romagna per la popolazione in età scolastica 5-19 anni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alla fine della settimana del rientro in classe dopo le vacanze natalizie, la Regione Emilia Romagna lancia un open day dedicato alla popolazione in età scolastica. Da Piacenza a Rimini, domenica 16 gennaio - per l’intera giornata, dalle 9 alle 19 - in almeno un centro vaccinale per provincia, tutti i giovani dai 5 ai 19 anni potranno accedere al vaccino per avere la loro somministrazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alla fine della settimana del rientro in classe dopo le vacanze natalizie, la Regionelancia unday dedicato allain età. Da Piacenza a Rimini, domenica 16- per l’intera giornata, dalle 9 alle 19 - in almeno un centro vaccinale per provincia, tutti i giovani dai 5 ai 19potranno accedere al vaccino per avere la loro somministrazione. L'articolo .

