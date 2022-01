HIPRA Global Field Force standardizza le applicazioni commerciali di Veeva in Cloud per promuovere contenuti digitali e il coinvolgimento

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'azienda farmaceutica spagnola acquisisce le basi per interazioni personalizzate con le principali parti interessate in materia di salute degli animali BARCELLONA, Spagna, 11 gennaio 2022 /PRNewswire/Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che, azienda farmaceutica biotecnologica spagnola, utilizzeràVault PromoMats in Spagna eCRM in Europa, America Latina e Africa perla propria strategia commerciale digitale in materia di salute degli animali.utilizzerà leperinterazioni efficaci con le principali parti interessate in tutto il mondo, tra cui proprietari di animali, veterinari, aziende della catena di fornitura di alimenti, settori correlati alla salute ...