Halo Infinite: aggiornamento per la modalità Big Team Battle in arrivo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) 343 Industries punta a risolvere i problemi della modalità Big Team Battle di Halo Infinite con il prossimo corposo aggiornamento Nonostante tutti i problemi che ha avuto il multiplayer di Halo Infinite dal lancio, 343 Industries ha lavorato abbastanza rapidamente per risolverli, dagli aggiornamenti delle sfide alle nuove playlist e ai miglioramenti degli eventi. Dopo la pausa per le vacanze, il Team di sviluppo è "in gran parte tornato in azione" come indicato dal community manager Brian Jarrard in un post sul forum. Lo studio sta lavorando a un "aggiornamento ampio di Halo Infinite e sta guidando verso la possibilità di condividere più dettagli e una tabella di marcia per aiutare ...

