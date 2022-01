Del Genio: “Julian Alvarez devastante, con lui e Osimhen si vince lo scudetto” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Julian Alvarez viene accostato al Napoli, secondo Paolo Del Genio il giocatore sarebbe “utilissimo, con lui si può vincere lo scudetto“. Il giocatore è definitivamente esploso in Argentina, un giocatore che viene considerato fortissimo da tutti e su cui il Napoli ha messo gli occhi addosso. Julian Alvarez è un classe 2000, giocatore che ha messo a segno 18 reti in 21 ed ha già vinto una Recopa Sudamericana, una Copa de Argentina e una Copa America. Da tempo si parla di un interessamento del Napoli per Julian Alvarez e secondo Paolo Del Genio sarebbe il giocatore giusto per la società di De Laurentiis. “Julian Alvarez con Osimhen sarebbe veramente ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 gennaio 2022)viene accostato al Napoli, secondo Paolo Delil giocatore sarebbe “utilissimo, con lui si puòre lo“. Il giocatore è definitivamente esploso in Argentina, un giocatore che viene considerato fortissimo da tutti e su cui il Napoli ha messo gli occhi addosso.è un classe 2000, giocatore che ha messo a segno 18 reti in 21 ed ha già vinto una Recopa Sudamericana, una Copa de Argentina e una Copa America. Da tempo si parla di un interessamento del Napoli pere secondo Paolo Delsarebbe il giocatore giusto per la società di De Laurentiis. “consarebbe veramente ...

