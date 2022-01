De Laurentiis deciso: l’indicazione a Giuntoli per il mercato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Napoli continua a guardarsi intorno in cerca di possibili occasioni di calciomercato da regalare a Luciano Spalletti, per arricchire una rosa sicuramente già competitiva, che deve però fare troppo spesso i conti con il problema infortuni. Tuttavia, la società sembra avere le idee ben chiare per il futuro: cogliere soltanto le occasioni che questa finestra di calciomercato concederà, rimandando poi a giugno il resto delle trattative, quando la classifica finale farà capire al Napoli se e come muoversi sul mercato. De Laurentiis Il bilancio è in rosso, causa le ultime due mancate qualificazioni in Champions League impongono delle riflessioni e l’obbligo di non poter sbagliare. Il diktat di De Laurentiis: niente acquisti senza Champions League Da qui la nuova politica della società: ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Napoli continua a guardarsi intorno in cerca di possibili occasioni di calcioda regalare a Luciano Spalletti, per arricchire una rosa sicuramente già competitiva, che deve però fare troppo spesso i conti con il problema infortuni. Tuttavia, la società sembra avere le idee ben chiare per il futuro: cogliere soltanto le occasioni che questa finestra di calcioconcederà, rimandando poi a giugno il resto delle trattative, quando la classifica finale farà capire al Napoli se e come muoversi sul. DeIl bilancio è in rosso, causa le ultime due mancate qualificazioni in Champions League impongono delle riflessioni e l’obbligo di non poter sbagliare. Il diktat di De: niente acquisti senza Champions League Da qui la nuova politica della società: ...

Advertising

gilnar76 : De Laurentiis deciso: l’indicazione a Giuntoli per il mercato #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - ilnapolionline : De Laurentiis ci ha provato, poi, nel rispetto del protocollo, ha deciso - - ROI05841958 : @massimozampini Sì, però, ricordiamoci che stasera non si giocherà perché De Laurentiis ha deciso di far giocare la… - ParliamoDiNews : CorSport - De Laurentiis ed Insigne sono stati sempre separati da 1,5mln! Il capitano ha deciso di cambiare radical… - fedecaccy : RT @MarcoDiMaro: De Laurentiis ha deciso di fare un'offerta al ribasso per età e crisi economica, anche perché evidentemente non aveva tutt… -