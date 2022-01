Dakar 2022, Stéphane Peterhansel: “Questa è la prima giornata in cui non ci sono stati ostacoli” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Stéphane Peterhansel è stato il migliore quest’oggi nella decima tappa della Dakar, prova oltremodo interessante che ha condotto la carovana in quel di Bisha. Il transalpino, campione in carica, ha siglato la terza affermazione di Audi Sport nel deserto dell’Arabia Saudita davanti al teammate Carlos Sainz. Il veterano francese non era ancora riuscito a primeggiare in Questa speciale edizione che lo ha subito visto in difficoltà. L’alfiere della casa dei Quattro Anelli si è preso un’importante rivincita conquistando un bellissimo successo. Il portacolori del brand teutonico ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Oggi non abbiamo avuto problemi con gli ammortizzatori, né di navigazione. Questa è la prima giornata in cui non ci sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è stato il migliore quest’oggi nella decima tappa della, prova oltremodo interessante che ha condotto la carovana in quel di Bisha. Il transalpino, campione in carica, ha siglato la terza affermazione di Audi Sport nel deserto dell’Arabia Saudita davanti al teammate Carlos Sainz. Il veterano francese non era ancora riuscito a primeggiare inspeciale edizione che lo ha subito visto in difficoltà. L’alfiere della casa dei Quattro Anelli si è preso un’importante rivincita conquistando un bellissimo successo. Il portacolori del brand teutonico ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Oggi non abbiamo avuto problemi con gli ammortizzatori, né di navigazione.è lain cui non ci...

dakar : Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - SkySportMotoGP : Dakar 2022, a Price la 10^ tappa. Petrucci chiude undicesimo, Van Beveren torna leader #SkyMotori #Dakar2022 - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: Dakar 2022, a Price la 10^ tappa. Petrucci chiude undicesimo, Van Beveren torna leader #SkyMotori #Dakar2022 https://t.… - quibresciait : Dakar, Squadra Corse Angelo Caffi punta con decisione alla bandiera a scacchi - (red.) Ancora due prima del traguar… -