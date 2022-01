Covid, in Germania la curva dei contagi torna a salire: nuovo record di 80.430 casi e 384 morti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sembrava che le misure tedesche, in particolare il ricorso al “lockdown” per i non vaccinati, fossero riuscite a frenare la corsa dei contagi che sta investendo tutta Europa. Invece il lieve calo registrato nelle ultime settimane era probabilmente dovuto principalmente al minor numero di tamponi effettuati. Infatti, nelle ultime 24 ore la Germania registra il nuovo record di casi: sono 80.430 i nuovi positivi individuati. Non solo, i dati del Robert Koch Institut indicano anche un numero di decessi elevato: ben 384 in un solo giorno. L’incidenza è salita a 407,5 casi per 100mila abitanti su base settimanale, rispetto al precedente rilevamento di 387,9 casi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sembrava che le misure tedesche, in particolare il ricorso al “lockdown” per i non vaccinati, fossero riuscite a frenare la corsa deiche sta investendo tutta Europa. Invece il lieve calo registrato nelle ultime settimane era probabilmente dovuto principalmente al minor numero di tamponi effettuati. Infatti, nelle ultime 24 ore laregistra ildi: sono 80.430 i nuovi positivi individuati. Non solo, i dati del Robert Koch Institut indicano anche un numero di decessi elevato: ben 384 in un solo giorno. L’incidenza è salita a 407,5per 100mila abitanti su base settimanale, rispetto al precedente rilevamento di 387,9. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

