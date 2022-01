Che fine ha fatto Barbara D’urso? Ecco perché non è più tornata a A Pomeriggio 5. “E’ successa una cosa brutta” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da qualche settimana a questa parte, i telespettatori italiani si stanno domandando dove sia finita Barbara D’urso. L’ormai ex regina dei canali Mediaset ha smesso di condurre Pomeriggio Cinque, dando il cambio a Simona Branchetti, e non è più ritornata su Canale 5 nonostante siano finite le vacanze natalizie. Qualcuno ha ipotizzato che la conduttrice abbia preso il Covid, ma stesso lei ha messo in chiaro le cose spiegando tutte le prossime news. Barbara D’urso: dov’è finita? Durante le feste natalizie, Mediaset ha deciso di puntare su Simona Branchetti per la conduzione di Pomeriggio Cinque. Un esperimento che sta perfettamente riuscendo dopo il grande successo ottenuto con Mattino Cinque, quando la conduttrice sostituì Federica Panicucci in estate. Proprio com’era ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da qualche settimana a questa parte, i telespettatori italiani si stanno domandando dove sia finita. L’ormai ex regina dei canali Mediaset ha smesso di condurreCinque, dando il cambio a Simona Branchetti, e non è più risu Canale 5 nonostante siano finite le vacanze natalizie. Qualcuno ha ipotizzato che la conduttrice abbia preso il Covid, ma stesso lei ha messo in chiaro le cose spiegando tutte le prossime news.: dov’è finita? Durante le feste natalizie, Mediaset ha deciso di puntare su Simona Branchetti per la conduzione diCinque. Un esperimento che sta perfettamente riuscendo dopo il grande successo ottenuto con Mattino Cinque, quando la conduttrice sostituì Federica Panicucci in estate. Proprio com’era ...

