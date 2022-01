Ben Affleck riflette sull’esperienza in “Amore estremo” e parla di Jennifer Lopez (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ben Affleck ha snocciolato dettagli interessanti sulla propria carriera cinematografica in una recente intervista con Entertainment Weekly. In particolare, tornando sul viale dei ricordi, ha persino menzionato Amore estremo – Tough Love, in lingua originale – conosciuto con il titolo Gigli – dove ha avuto modo di recitare al fianco della sua attuale dolce metà Jennifer … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Benha snocciolato dettagli interessanti sulla propria carriera cinematografica in una recente intervista con Entertainment Weekly. In particolare, tornando sul viale dei ricordi, ha persino menzionato– Tough Love, in lingua originale – conosciuto con il titolo Gigli – dove ha avuto modo di recitare al fianco della sua attuale dolce metà… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

