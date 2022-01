ATP Sydney 2022: Sonego ai quarti sul velluto, out Fognini (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sorride Lorenzo Sonego! Il tennista torinese elimina nettamente Sebastian Baez, grazie al punteggio finale di 6-2 6-3, e si qualifica per i quarti di finale dell’ATP 250 di Sydney. L’azzurro si rende protagonista di una prestazione eccellente, soprattutto al servizio: 84% di resa con la prima e 71% con la seconda, 0 palle break concesse. Al contrario, il giovane argentino soffre costantemente a contenere la furia del numero 5 del seeding e le difficoltà aumentano sempre più con il passare del tempo. Nel primo parziale, dopo l’iniziale 2-2, Sonego mette il turbo, conquista due break consecutivi e chiude 6-2. Il secondo set, invece, si apre con due palle break non sfruttate dall’italiano: quest’evento non destabilizza Lorenzo, il quale aspetta il sesto game per andare a segno e piazzare l’allungo decisivo. Il prossimo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sorride Lorenzo! Il tennista torinese elimina nettamente Sebastian Baez, grazie al punteggio finale di 6-2 6-3, e si qualifica per idi finale dell’ATP 250 di. L’azzurro si rende protagonista di una prestazione eccellente, soprattutto al servizio: 84% di resa con la prima e 71% con la seconda, 0 palle break concesse. Al contrario, il giovane argentino soffre costantemente a contenere la furia del numero 5 del seeding e le difficoltà aumentano sempre più con il passare del tempo. Nel primo parziale, dopo l’iniziale 2-2,mette il turbo, conquista due break consecutivi e chiude 6-2. Il secondo set, invece, si apre con due palle break non sfruttate dall’italiano: quest’evento non destabilizza Lorenzo, il quale aspetta il sesto game per andare a segno e piazzare l’allungo decisivo. Il prossimo ...

