Anna Tatangelo, arriva la notizia che nessuno si aspettava: cambia tutto all'improvviso (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Brutte notizie per Anna Tatangelo. La cantante di Sora sarebbe dovuta ritornare in tv il 22 gennaio con la seconda edizione di "Scene da un matrimonio", ma la messa in onda è slittata. In queste ultime ore Mediaset ha annunciato tramite i suoi canali social ufficiali che, purtroppo, a causa del Covid-19, il ritorno di "Scene da un matrimonio" condotto da Anna Tatangelo su Canale 5 è stato posticipato. Ripostando una storia di Mediaset la conduttrice ha scritto: "Per evidenti problemi organizzativi legati all'emergenza sanitaria la messa in onda di Scene da un matrimonio, seconda stagione, su Canale 5 condotto da Anna Tatangelo sarà posticipata di qualche settimana dall'inizio fissato al momento al 22 gennaio". Le ex di Gigi D'Alessio ha poi aggiunto uno "Stay tuned" per rassicurare ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Brutte notizie per. La cantante di Sora sarebbe dovuta ritornare in tv il 22 gennaio con la seconda edizione di "Scene da un matrimonio", ma la messa in onda è slittata. In queste ultime ore Mediaset ha annunciato tramite i suoi canali social ufficiali che, purtroppo, a causa del Covid-19, il ritorno di "Scene da un matrimonio" condotto dasu Canale 5 è stato posticipato. Ripostando una storia di Mediaset la conduttrice ha scritto: "Per evidenti problemi organizzativi legati all'emergenza sanitaria la messa in onda di Scene da un matrimonio, seconda stagione, su Canale 5 condotto dasarà posticipata di qualche settimana dall'inizio fissato al momento al 22 gennaio". Le ex di Gigi D'Alessio ha poi aggiunto uno "Stay tuned" per rassicurare ...

