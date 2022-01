Addio al Generale dei vigili del fuoco Gianpiero Chiodi | capostipite di una famiglia di pompieri

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Gazzaniga. Si è spento all’età di 87 anni ildeideldi unaalla quale ha trasmesso l’amore per questa professione: tutti i suoi quattro figli e un nipote hanno seguito le sue tracce. Ilha festeggiato il suo compleanno lo scorso 6 gennaio insieme alla moglie Callista e ai figli Raffaello, Michele, Manuelo e Cinzia: stava bene, ha spento le candeline sulla torta ed era sorridente e spiritoso come suo solito. Lunedì 10 ha accusato un malore ed è stato ricoverato in ospedale, nella mattinata di martedì è deceduto.era una vera istituzione in Val Seriana, con i suoi 36 anni di servizio. Lo conferma una nota del ...

Advertising

Efisio31251859 : RT @ElGusty99523701: CARO BOLLETTE: aumenti previsti +45% gas e +55% corrente elettrica. DITE ADDIO ALLA RIPRESA ECONOMICA E AL LAVORO IN… - GianandreaGorla : RT @ElGusty99523701: CARO BOLLETTE: aumenti previsti +45% gas e +55% corrente elettrica. DITE ADDIO ALLA RIPRESA ECONOMICA E AL LAVORO IN… - marcoranieri72 : RT @ElGusty99523701: CARO BOLLETTE: aumenti previsti +45% gas e +55% corrente elettrica. DITE ADDIO ALLA RIPRESA ECONOMICA E AL LAVORO IN… - DorboMarimba : RT @ElGusty99523701: CARO BOLLETTE: aumenti previsti +45% gas e +55% corrente elettrica. DITE ADDIO ALLA RIPRESA ECONOMICA E AL LAVORO IN… - FabioC_Spada : RT @ElGusty99523701: CARO BOLLETTE: aumenti previsti +45% gas e +55% corrente elettrica. DITE ADDIO ALLA RIPRESA ECONOMICA E AL LAVORO IN… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Generale

BergamoNews

In linea, gli importi vanno: da un minimo di 50 euro per ciascun figlio minorenne e di 25 ... A rimanere sono infatti:bonus famiglia: come e quando richiedere l'assegno unico nel 2022 ...Con l'a Quota 100, da quest'anno per andare in pensione anticipatamente si deve avere Quota 102 : ... Assicurazioneobbligatoria Inps; forme esclusive e sostitutive dell'Assicurazione ...ASCOLI - E' morto a 83 anni all'ospedale di Giulianova dove era stato ricoverato d'urgenza, Benito Calvaresi, per anni dirigente di alto ...I due piloti della Honda si sono resi entrambi protagonisti di un eccesso di velocità in trasferimento. Due i minuti inflitti al cileno, ora terzo a 6'15'. Quattro invece per lo spagnolo, che scivola ...