04 – 2.9.2021 GIOVANNI LEGHISSA_ANDREA ZHOK (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Phenomenology and Digital Knowledge Fenomenologia e saperi digitali CHAIR Luca Taddio (Università di Udine) GIOVANNI Leghissa (Università di Torino) Andrea ZHOK (Università di Milano Statale) ATTUALITÀ DELLA FENOMENOLOGIA: DALLA COMPLESSITÀ AL POST-HUMAN Il convegno internazionale organizzato dal prof. Luca Taddio e dalla dott.ssa Floriana Ferro del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari atenei italiani ed europei che, nel corso delle quattro giornate, affronteranno il tema che ne rappresenta il filo rosso, focalizzandosi sulle diverse problematiche che si presentano e che saranno anche materia di discussione di tre lectiones ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Phenomenology and Digital Knowledge Fenomenologia e saperi digitali CHAIR Luca Taddio (Università di Udine)Leghissa (Università di Torino) Andrea(Università di Milano Statale) ATTUALITÀ DELLA FENOMENOLOGIA: DALLA COMPLESSITÀ AL POST-HUMAN Il convegno internazionale organizzato dal prof. Luca Taddio e dalla dott.ssa Floriana Ferro del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari atenei italiani ed europei che, nel corso delle quattro giornate, affronteranno il tema che ne rappresenta il filo rosso, focalizzandosi sulle diverse problematiche che si presentano e che saranno anche materia di discussione di tre lectiones ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Paolo Becchi e Giovanni Zibordi ci raccontano come la mortalità in #Europa nel 2021 sia peggiorata in modo dramma… - regynadeserto : RT @WCostituzione: @federicafan Grosso problema non riuscire a sparare al proprio figlio sieri sperimentali prodotti senza compiere nessuno… - radioarte1 : Il Saggio-Realismo Magico su - Claudio03921400 : RT @WCostituzione: @federicafan Grosso problema non riuscire a sparare al proprio figlio sieri sperimentali prodotti senza compiere nessuno… - CharismaAlasta1 : RT @cchrcanada: Giovanni Fava - A Different Psychiatry is Possible - Mad In America -