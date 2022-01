Variante Omicron Usa, Fauci: “E’ un virus astuto” (Di martedì 11 gennaio 2022) Variante Omicron negli Usa, “ondata massiccia senza precedenti”. Sono le parole di Anthony Fauci, consigliere medico del presidente americano che parla di “un virus straordinario, mai visto negli ultimi 100 anni: è un virus astuto”, che “ogni volta ha tratto tutti in inganno, dalla prima volta che è comparso, fino a Delta e ora Omicron. Stiamo facendo il meglio che possiamo”, ha detto Fauci. Nel corso dell’audizione in Senato i principali responsabili della Sanità americana hanno difeso la risposta dell’amministrazione Biden agli ultimi sviluppi della pandemia. Oltre a Fauci, davanti alla commissione senatoriale stanno testimoniando i responsabili del Centers for Disease Control and Prevention e della Food and Drug Administration. ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022)negli Usa, “ondata massiccia senza precedenti”. Sono le parole di Anthony, consigliere medico del presidente americano che parla di “unstraordinario, mai visto negli ultimi 100 anni: è un”, che “ogni volta ha tratto tutti in inganno, dalla prima volta che è comparso, fino a Delta e ora. Stiamo facendo il meglio che possiamo”, ha detto. Nel corso dell’audizione in Senato i principali responsabili della Sanità americana hanno difeso la risposta dell’amministrazione Biden agli ultimi sviluppi della pandemia. Oltre a, davanti alla commissione senatoriale stanno testimoniando i responsabili del Centers for Disease Control and Prevention e della Food and Drug Administration. ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SPUNTO DI RIFLESSIONE ?? NELLA FOTO IL ALTO: le parole di Luc Montagnier, da riconsiderare alla luce della evoluzi… - Agenzia_Ansa : Al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron d… - repubblica : La variante Omicron è più buona ma non sarà mai un raffreddore [di Aureliano Stingi] - Simo07827689 : RT @LaNotiziaTweet: Per l’#Oms è ancora presto per considerare endemico il Covid. Serviranno vaccini diversi. Kluge: “Da qui a due mesi olt… - soniabetz1 : RT @byoblu: Di questa variante #Omicron sappiamo che è contagiosa, ma molto mite. Questo andamento del virus è stato previsto da diversi st… -