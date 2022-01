UFFICIALE – C’è l’esito degli esami di Insigne! (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Napoli prepara la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Spalletti dovrà fare a meno di Lorenzo Insigne contro i viola e non solo. Di seguito il report della società: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina per l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma giovedì allo Stadio Maradona (ore 18). Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo dopo aver completato l’iter di visite post Covid-19 presso Pineta Grande. Insigne in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l’iter riabilitativo”. Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Napoli prepara la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Spalletti dovrà fare a meno di Lorenzo Insigne contro i viola e non solo. Di seguito il report della società: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina per l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma giovedì allo Stadio Maradona (ore 18). Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo dopo aver completato l’iter di visite post Covid-19 presso Pineta Grande. Insigne in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria si è sottoposto astrumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l’iter riabilitativo”.

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Marotta: 'L'obiettivo primario è tutelare la salute di tutti. C'è stato un Consiglio di Lega per r… - alessanprudente : RT @alessanprudente: @fanpage Più che altro la versione ufficiale non c'è. Il ricovero é stato tenuto nascosto per 15 giorni, in modo un po… - alessanprudente : @fanpage Più che altro la versione ufficiale non c'è. Il ricovero é stato tenuto nascosto per 15 giorni, in modo un… - old_scantia : @Fra1968_ @AnnaLeonardi1 e cortesemente, qualcuno che spieghi perchè c'è chi si ostina a usare la pancetta nella ma… - gmalagutti : @Iperbole_ Dividervi dalla verità, perché sulla Gazzetta Ufficiale c’è ancora scritto che il Green Pass evita i con… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE C’è In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Gennaio: Gimbe: “Il lockdown c’è già”. Over50, dubbi al Cts Il Fatto Quotidiano