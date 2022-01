Turismo | Domorental | al via servizio consulenza | finanziamento e noleggio per hotel

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Labitalia) - Un sistema strutturato e organizzato per consentire al comparto dell'hospitality (alberghi, residence, case vacanze, affitti brevi etc.) di approvvigionarsi di arredi, attrezzature e impianti finanziandoli attraverso la formula tecnica del, senza cioè intaccare il capitale circolante e ricorrente albancario. Obiettivo: supportare l'hospitality nazionale a essere al passo della domanda globalizzata, che cerca esperienze emozionali tramite ambienti confortevoli, arredi di design, tecnologie innovative e impianti sostenibili. È quanto consente il nuovo'Rental & Procurement' proposto da, società italiana con sede a Milano, fondata dal bresciano Claudio Mombelli, che ha portato in Italia il performance renting tramite cui è possibile noleggiare ...